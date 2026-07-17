Il Napoli arrivato a Dimaro, assente De Laurentiis

"Grande mister. Allegri rendici allegri". Cori da stadio per l'arrivo del Napoli a Dimaro-Folgarida, in Trentino, per il ritiro pre season. Assente il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, che dovrebbe arrivare in val di Sole nei prossimi giorni, in concomitanza con le amichevoli programmate. Massimiliano Allegri, sorridente, è stato però rimproverato per non aver salutato le centinaia di tifosi accalcati davanti allo Sporting Hotel Rosatti, che sarà il quartier generale dei partenopei fino al 27 luglio. Oggi pomeriggio alle 18 il primo allenamento ufficiale a porte aperte alla Ski.it Arena.