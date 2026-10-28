Udinese, Runjaic: "Siamo stati la squadra migliore, meritavamo di vincere"

28 Ott 2026 - 22:31
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"Oggi siamo stati la squadra migliore e meritavamo di vincere, ma potevamo anche perdere. Abbiamo avuto un po' di sfortuna in alcune situazioni. Potevamo avere un rigore su Davis. Dopo l'episodio sul rigore parato potevamo anche perdere. Prendiamo un punto in trasferta e facciamo un piccolo passo in avanti. Dobbiamo rimanere calmi e lavorare duro". Così il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic dopo il pareggio in trasferta contro il Parma. "Concediamo troppi gol. Dobbiamo curare la difesa e i piazzati. Nella nostra situazione volevamo giocare in avanti, contro una squadra che è nella stessa situazione ed era in casa. Siamo stati la squadra migliore ma il calcio è imprevedibile come abbiamo visto recentemente. Sono sicuro che se lavoriamo e continuiamo così diventeremo sempre più forti. Dobbiamo combattere, crederci e restare uniti - ha proseguito in conferenza stampa - Oggi abbiamo visto quanto è importante Zaniolo per noi, anche se non è al 100% e lo stesso Davis. Sono due giocatori chiave".

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