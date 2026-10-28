World Cup U15, Italia fuori agli ottavi con la Repubblica Ceca

Amara sconfitta per la Nazionale Under 15, che perde per 5-3 contro la Cechia - anagraficamente più grande di un anno - sul Campo 3A dell'Hovsan Competition Complex di Baku, negli ottavi di finale del livello A della fase torneo della FIFA U-15 World Cup & Festival, in corso fino al 30 ottobre in Azerbaigian. L'Italia, dopo aver subito l'1-0 avversario, realizzato al 5' dall'ala del Sigma Olomouc Jan Tretina, pareggia al 7' grazie all'attaccante del Milan Andrea Kostyuk, per poi tornare sotto a causa delle reti di Ondrej Stejskal, ala dello Sparta Praga, al 12', di Ondrej Schwab, attaccante del Viktoria Plzen, al 17', e dell'autorete di Alfredo Criscito, terzino del Genoa e figlio d'arte di Domenico, al 19'.Nella ripresa, i ragazzi di Enrico Battisti accorciano le distanze con Eric Vian, difensore della Juventus, al 24', e il solito Kostyuk al 29', autore di una doppietta, prima di colpire un palo al 35' con Rayan Reguig, fantasista della Roma, e vedersi annullare un gol di Thomas Musella, centrocampista del Parma, al 36' per fuorigioco. A sancire il definitivo 5-3 per i cechi è stato Tretina, che firma così il suo secondo gol della gara.
"Abbiamo approcciato bene - specifica il tecnico azzurro -, perché, fino all'1-1, siamo riusciti a mantenere le giuste misure in campo. Poi, onestamente, abbiamo perso un po' il filo e loro sono stati più bravi di noi. Nel secondo tempo, però, i ragazzi hanno avuto una reazione che mi è piaciuta molto, giocando con determinazione e trovando belle combinazioni. Ammetto che c'è un po' di rammarico per il gol del 4-4, che sembrava essere regolare, ma, al di là del risultato finale, sono davvero soddisfatto di quello che sta facendo la squadra. E se queste sono le premesse, mi aspetto una grande stagione". Gli Azzurrini torneranno in campo domani mattina (ore 8.30), sul Campo 5A, per disputare i quarti di finale per i piazzamenti dal 9° al 16° posto, dove affronteranno il Venezuela, che ha perso 11-10 ai rigori contro il Brasile sul terreno di gioco 10A. "Mi aspetto un'altra partita difficile - continua Battisti -, contro un avversario tosto e fisicamente prestante. Questa gara, così come le altre due che ci restano da disputare, deve essere un'ulteriore occasione di crescita per i ragazzi, che hanno la possibilità di confrontarsi a livello internazionale, specialmente in vista dei prossimi impegni della stagione".