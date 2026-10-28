World Cup U15, Italia fuori agli ottavi con la Repubblica Ceca

"Abbiamo approcciato bene - specifica il tecnico azzurro -, perché, fino all'1-1, siamo riusciti a mantenere le giuste misure in campo. Poi, onestamente, abbiamo perso un po' il filo e loro sono stati più bravi di noi. Nel secondo tempo, però, i ragazzi hanno avuto una reazione che mi è piaciuta molto, giocando con determinazione e trovando belle combinazioni. Ammetto che c'è un po' di rammarico per il gol del 4-4, che sembrava essere regolare, ma, al di là del risultato finale, sono davvero soddisfatto di quello che sta facendo la squadra. E se queste sono le premesse, mi aspetto una grande stagione". Gli Azzurrini torneranno in campo domani mattina (ore 8.30), sul Campo 5A, per disputare i quarti di finale per i piazzamenti dal 9° al 16° posto, dove affronteranno il Venezuela, che ha perso 11-10 ai rigori contro il Brasile sul terreno di gioco 10A. "Mi aspetto un'altra partita difficile - continua Battisti -, contro un avversario tosto e fisicamente prestante. Questa gara, così come le altre due che ci restano da disputare, deve essere un'ulteriore occasione di crescita per i ragazzi, che hanno la possibilità di confrontarsi a livello internazionale, specialmente in vista dei prossimi impegni della stagione".