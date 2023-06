Napoli e Union Berlino le uniche due squadre a non schierare Under 20

LA CLASSIFICA

Secondo Transfermarkt i campioni d'Italia e i berlinesi sono le uniche due formazioni a non aver mai mandato in campo giocatori sotto i 20 anni

© instagram Un triste primato in linea con le tendenze del calcio europeo dalla sentenza Bosman in poi. Meglio importare giocatori dall'estero che investire nei settori giovanili. Un dato che trova conferma nella classifica di Transfermarkt sulle squadre in cui hanno trovato meno spazio gli Under 20 nella stagione appena conclusa. In testa, a quota zero giovanissimi impegnati nel 2022/23, ci sono Napoli e Union Berlino, una scelta che però non ha inciso sui risultati, visto che i primi si sono laureati campioni d'Italia e i secondi hanno conquistato un posto in Champions.

Al terzo posto gli inglesi del Nottingham Forest, con sette minuti totali in cui sono stati mandati in campo Under 20 in stagione, mentre al quarto e al quinto ci sono due squadre della Liga, Getafe e Rayo Vallecano, a quota, rispettivamente 9 e 12 minuti. La prima squadra italiana di questa classifica è la Fiorentina (150 minuti) che si trova in quindicesima posizione, mentre il Milan è ventiduesimo con 243. Al ventiquattresimo, venticinquesimo e ventiseiesimo posto altre tre squadre della Serie A: Inter (333 minuti), Lazio (334) e Sassuolo (392).