Napoli, attesa per il terzo giro di tamponi: apprensione per il match con la Juve

VERSO JUVENTUS.NAPOLI

Il terzo giro di tamponi è in programma in mattinata, nel pomeriggio arriverà l'esito: dopo la positività al Covid accertata di Zielinski (e di un membro dello staff) va da sè che in casa Napoli non manca l'apprensione. Ore di attesa, dunque, con la preoccupazione che i casi possano aumentare, visti i tempi di incubazione del virus, e che si possa verificare - su scala magari ridotta - quanto successo al Genoa. Il tutto con la sfida contro la Juve di domani sera neppure troppo sullo sfondo e la paura che, qualora i nuovi test non fossero in grado di individuare tutte le positività, si possa innescare una pericolosa reazione a catena. E' da leggersi allora in quest'ottica la telefonata che secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport avrebbe fatto ieri il patron napoletano De Laurentiis al presidente bianconero Agnelli per vedere se ci fossero i margini per un rinvio.

Margini che in realtà, protocollo alla mano, non ci sono, ma la preoccupazione è sicuramente condivisa da entrambe le squadre. Juve-Napoli resta dunque per ora in programma: l'attesa (e l'apprensione) è dunque tutta per questo pomeriggio, solo l'esito dei nuovi tamponi potrà infatti fare chiarezza e dirci se e come il match dell'Allianz Stadium si disputerà.