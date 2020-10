Napoli: Zielinski e un collaboratore positivi al Covid-19 dopo secondo giro di tamponi

IL RISULTATO

Due positivi al Covid-19 nel Napoli dopo la seconda tornata di tamponi della settimana. Lo ha reso noto il club azzurro attraverso una nota ufficiale: "Al termine dell'elaborazione dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi". Dopo il sospiro di sollievo per i tamponi negativi di martedì (ma con la consapevolezza che il risultato di un tampone effettuato a meno di 48 ore dal contatto con i giocatori positivi del Genoa era poco indicativo), dai nuovi controlli sono emersi due contagiati.

Contro il Genoa Zielinski è stato schierato titolare, ha segnato il gol del raddoppio al 1' della ripresa ed è stato sostituito al 73' da Gattuso con Ghoulam. Sabato mattina, alla vigilia della sfida contro la Juve, nuovo giro di tamponi, decisivo proprio in ottica del big match: i risultati sono attesi entro sera in modo da poter decidere sulla partenza per Torino. Zielinski ha cominciato il suo isolamento a casa. Nei giorni scorsi si era allenato regolarmente con i compagni senza accusare sintomi.