Carlo Ancelotti non ha ancora ricevuto il suo regalo di mercato, ma è già pronto a sfidare la Juve nella corsa allo scudetto. "Se ho quasi obbligato De Laurentiis a prendere James e Lozano? Obbligato? No, l’ho addirittura minacciato. Scherzo, ovviamente. Stiamo valutando tante situazioni, la volontà di migliorare la squadra c’è in tutti noi, perché vogliamo vincere", ha detto a Gazzetta e Corriere dello Sport. Sul campionato: "All'inizio sarà un Napoli abbastanza collaudato. Noi non dobbiamo provare niente e saremo più immediati nelle giocate. Questo potrà essere un piccolo vantaggio".