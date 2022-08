Roma, Mourinho: "All'intervallo ho detto ai miei 'Mi vergogno'"

POST PARTITA

"Era una partita importante, difficile da gestire. Un punto va bene per noi"

"Che mi sono detto con Allegri? Non so se posso dire le stesse parole che ho detto a lui. 'Abbiamo avuto un cu... nel primo tempo e qualcosa in più nel secondo'". Così Josè Mourinho, ai microfoni di Dazn, nel post partita di Juve-Roma: "All'intervallo ho detto ai miei che mi vergognavo di loro e della squadra. Nel secondo tempo è stato diverso, il problema è capire perché no nel primo tempo. Non è un problema di tattica, ma di atteggiamento. Io nel primo tempo in panchina dicevo a Salvatore (Foti) di pregare per finire il primo tempo sull'1-0. L'ho detto anche ai calciatori".

"Se analizzo la partita, alla fine abbiamo meritato di segnare. Sono contento per il risultato, perché un punto va bene per noi". L' allenatore della Roma, commenta il pareggio contro la Juve a Torino: "Dopo il primo tempo alla squadra ho detto che avevo vergogna di loro, per l'atteggiamento. Non si può venire qui così. Nel primo tempo finire solo 1-0 è stato un risultato fantastico. Siamo stati fortunati, perché la Juve poteva chiudere la partita", ha aggiunto.

"Si può sbagliare in modo isolato come per la punizione del gol di Vlahovic. Però abbiamo sbagliato troppo, molto brutto il primo tempo. Nel secondo tempo c'è stata una partita diversa, purtroppo avevo poche soluzioni offensive in panchina altrimenti la storia poteva essere diversa. Sono con chi è a casa. La partita assomiglia a quelle dello scorso anno come inizio. Subito errore all'inizio. Dobbiamo crescere in questa direzione. Bisogna che arriva gente per la panchina e per i calciatori che devono avere competizione. Karsdorp se non sta bene entra Celik e Spinazzola lo stesso con Zalewski. In avanti purtroppo no, avevo paura dei gialli per Cristante e Matic. Per questo, un punto va bene per noi".

"Allegri, pur con i problemi che ha, ha potuto mettere dentro Milik, Kean e McKennie", ha detto ancora lo Special One. Sull'arrivo imminente di Belotti, Mourinho ha detto: "Zaniolo ci manca, vediamo se domani arriva qualcuno che possa aiutarci e spingere Abraham a fare di più. Perché oggi ha parlato più con voi che giocato la partita" e infine ha riservato i suoi complimenti alla direzione della gara da parte di Irrati: "Grande arbitro, per me ha fatto una partita straordinaria, nel campo ho avuto questa sensazione.”