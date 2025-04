Morte Maradona, medico testimone al processo: "Serviva un ricovero in un centro di riabilitazione"

"Avrebbe dovuto andare in una clinica di riabilitazione... un posto più protetto per lui", ha detto alla corte Mario Alejandro Schiter, che ha curato Maradona per due decenni. "Conoscendo il paziente, non avrei suggerito il ricovero a casa: non era facile da gestire, data la mia conoscenza diretta per averlo curato nel momento peggiore della sua vita", ha aggiunto Schiter, che ha curato Maradona per una tossicodipendenza.