Lazio, Lotito dimesso dal Gemelli: "Ringrazio medici e chi mi è stato vicino"

Il senatore e presidente della Lazio Claudio Lotito è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato ricoverato nella giornata di martedì 8 luglio per effettuare alcuni accertamenti di routine. "Desidero esprimere un sincero ringraziamento al personale medico e sanitario del Policlinico Universitario A. Gemelli per la professionalità, la dedizione e l'attenzione con cui sono stato seguito nel corso dei due giorni di accertamenti cui mi sono sottoposto", ha detto lo stesso Lotito in una nota. "Un ringraziamento particolare va anche a tutti coloro che, in queste ore, mi hanno manifestato affetto, vicinanza e stima con messaggi, telefonate e attestazioni di solidarietà. L'esperienza vissuta in queste ore ha rafforzato la mia convinzione sull'eccellenza del nostro sistema sanitario, fondato su competenza, umanità e spirito di servizio", ha aggiunto il senatore di Forza Italia.