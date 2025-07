Cristian Brocchi lancia il suo podcast sul calcio giovanile

"In Italia non mancano i talenti e i ragazzi sono ancora capaci di diventare grandi campioni. Quello che metto in discussione è il loro percorso di crescita": a parlare è Cristian Brocchi in un podcast (disponibile sulle piattaforme Spotify e YouTube) in nove puntate dal titolo "Brocchi si nasce, campioni si diventa", un viaggio nel mondo del calcio giovanile. "È proprio da questa consapevolezza - spiega Brocchi che ha allenato le giovanili del Milan - che nasce il desiderio di confrontarmi con professionisti, condividendo il mio punto di vista e portando alla luce problematiche che esistono da anni. Problemi che, a mio avviso, hanno contribuito a invertire un trend che oggi è chiaramente negativo, come dimostrano i risultati dei giocatori italiani, sia in Nazionale sia in Serie A", dove la percentuale di titolari italiani è sempre più bassa.