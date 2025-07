La favola del Campobasso calcio diventa una serie tv

Da un fallimento annunciato a un sogno che attraversa l'oceano. La storia del Campobasso Fc, società che disputerà il prossimo campionato di Lega Pro, fatta di rinascita, passione e promesse mantenute, diventa ora una serie televisiva internazionale. Quattro episodi per raccontare al mondo intero come una squadra condannata all'oblio sia riuscita a risorgere due volte in due anni, tornando nel calcio professionistico. Il titolo è di quelli che evocano forza e destino: 'Running with the Wolves'. Andrà in onda in prima serata sull'emittente televisiva statunitense 'Espn' il prossimo 29 luglio alle 19 ora locale (l'1 del 30 luglio in Italia). La serie sarà poi disponibile anche sulle piattaforme streaming Disney. A rendere possibile questo racconto televisivo è Disney, attraverso il suo colosso sportivo Espn, con un progetto che porta la firma, tra gli altri, di Kelly Ripa e Mark Consuelos, partner della proprietà e protagonisti nell'ideazione della serie. "La storia del Campobasso - ha commentato il presidente della società rossoblu, Matt Rizzetta - è la prova che i miracoli esistono e che quando si uniscono tifosi e proprietari mossi da un sogno comune, tutto diventa possibile. Un grazie ai nostri partner Kelly e Mark, che sono stati fondamentali nella realizzazione di questa serie tv, e ovviamente a tutta la nostra famiglia proprietaria, che ha creduto profondamente nella nostra visione fin dal primo giorno. Campobasso non è semplicemente una squadra di calcio: è una piattaforma che rappresenta le speranze e i sogni che vivono dentro ciascuno di noi. Siamo entusiasti di poter offrire al pubblico televisivo mondiale uno sguardo su cosa ha significato dare vita a questa visione e su tutti i sacrifici fatti lungo il percorso".