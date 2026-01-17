Morte Commisso, De Siervo: "Colpito dalla sua passione e determinazione"

"Di Rocco Commisso ho un ricordo nitido del nostro primo incontro nella club house della Columbia University a New York. Mi aveva colpito il suo carattere forte, la profonda passione per il calcio, ma soprattutto la sua visione sull'importanza delle infrastrutture per lo sviluppo commerciale e tecnico di un club moderno". Così il presidente di Fondazione Palazzo Strozzi e Ad di Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo. "Ricordo la sua determinazione e la sua grinta, sempre pronto a combattere per i suoi obiettivi e per la sua squadra. La sua leadership è stata fondamentale per guidare la Fiorentina verso un progetto solido e ambizioso, portando il club a raggiungere traguardi significativi in Italia e in Europa. Un pensiero affettuoso va a tutta la famiglia, ai figli Marisa e Giuseppe e in particolare alla moglie Catherine", conclude De Siervo.