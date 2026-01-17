Morte Commisso: Bologna-Fiorentina si gioca, minuto di silenzio su tutti i campi

Born in the USA... Commisso e la Fiorentina, le migliori FOTO
© Getty Images
© Getty Images
Nessun rinvio per Bologna-Fiorentina dopo la morte di Commisso. Gravina: "Ha lasciato un segno indelebile"
Bologna-Fiorentina, gara valida per la 21.a giornata di Serie A, si giocherà regolarmente domani domenica 18 gennaio 2026: lo fanno sapere fonti della Serie A in merito a un possibile rinvio dopo la morte di Rocco Commisso. Il club viola, a quanto si apprende, non ha chiesto il rinvio perché vuole onorare il presidente scendendo in campo. Anche la formazione femminile della Fiorentina scende in campo oggi contro il Genoa.
La Figc ha disposto un minuto di silenzio prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana (inclusi posticipi) in memoria del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, scomparso nella notte all'età di 76 anni.
"Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa - le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina - Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione". E ancora: "È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti, non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia".
© Getty Images
© Getty Images