Morte Commisso: Bologna-Fiorentina si gioca, minuto di silenzio su tutti i campi

"Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa - le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina - Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione". E ancora: "È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti, non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia".