Pier Silvio Berlusconi: "L'obiettivo è trovare qualcuno che possa far crescere il Monza"

"La volontà è di trovare qualcuno che possa insieme o da solo far crescere il Monza e occuparsene come noi vorremmo". Musica e parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, che si è soffermato sui progetti di Fininvest per il club biancorosso, attualmente alla ricerca del rilancio dopo una difficile partenza di stagione in Serie A. "Noi facciamo un altro mestiere, il calcio ormai è un mondo folle e il mercato è folle" ha aggiunto Berlusconi durante l'incontro con la stampa negli studi televisivi di Cologno Monzese. Il Monza, è noto, è stato uno dei grandi amori del papà Silvio, capace di portare i biancorossi dalla C alla massima serie italiana grazie anche al prezioso lavoro del fidato Adriano Galliani.