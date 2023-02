Monza, Palladino: "Milan squadra di campioni, vogliamo dare una gioia a Berlusconi"

© Getty Images

Raffaele Palladino presenta la sfida contro il Milan, un match particolare per il presidente Berlusconi e l'ad Galliani. "Non ho sentito Berlusconi, ma capisco che questa gara per lui e per Galliani non è come tutte le altre. Sono legati per sempre al Milan, 31 anni di vittorie non si dimenticano ha spiegato il tecnico del Monza in conferenza stampa -. Sarà una bella giornata per tutto l'ambiente e per noi è uno stimolo ciò che ci dice il presidente. Che ci aiuta a dare sempre il massimo e proveremo a dare loro tutte le soddisfazioni che meritano". Sul Milan: "Ibrahimovic? Certo che lo temo, giocatore incredibile che ho conosciuto ai tempi della Juventus. Ma non c'è solamente lui nel Milan perchè sono tanti i campioni a loro disposizione. Leao quando parte ci vuole lo scooter per prenderlo. Scherzi a parte a me piace moltissimo come calciatore, ha fantasia e sposta gli equilibri. Cercheremo di limitarlo giocando da squadra, perchè singolarmente è complicato".