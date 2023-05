Monza, numeri da top club: non perde da aprile come City, Liverpool e Dortmund

IL DATO

La squadra di Palladino hanno centrato cinque vittorie e tre pareggi: è l'unica in Serie A a non aver mai perso nel periodo considerato

© Getty Images La straordinaria stagione del Monza in Serie A è sotto gli occhi di tutti. Un cammino incredibile, che ha portato il club brianzolo molto vicino ai piani alti della classifica. Tutto grazie al lavoro di mister Palladino, a una rosa molto competitiva e a un passo super negli ultimi tre mesi del campionato. Numeri alla mano, i brianzoli hanno fatto registrare una seconda parte di stagione paragonabile solo a quello di pochissimi altri top club. Nei cinque maggior campionati europei, infatti, il Monza è una delle quattro squadre che non ha mai perso dal 7 aprile come Manchester City, Liverpool e Borussia Dortmund. Risultati che spiegano il balzo in classifica dei biancorossi, capaci di infilare cinque vittorie (Inter, Fiorentina, Spezia, Napoli, Sassuolo) e tre pareggi (Udinese, Roma, Torino) nelle ultime otto partite.

Dato sicuramente inferiore al percorso netto fatto registrare dalla corazzata di Guardiola (otto vittorie), ma abbastanza in linea con quello centrato dai Reds (7V e 2N) e dalle Vespe (5V e 2N). Roba da impensierire tutte le big della Serie A in vista della prossima stagione. Il Monza viaggia come i top club europei e mette paura.