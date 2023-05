Serie A: il Monza ribalta il Sassuolo al 93’, al Mapei finisce 2-1

SASSUOLO-MONZA 1-2

La squadra di Palladino strappa i tre punti nel finale grazie al gol di Pessina

Sassuolo-Monza, le foto del match









































1 di 22 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A, il Monza trionfa allo scadere in casa del Sassuolo: al Mapei Stadium finisce 2-1. Ottimo primo tempo dei neroverdi, che passano allo scadere con il rigore di Berardi (51’). Nella ripresa prima il pareggio di Ciurria (60’), poi l’espulsione di Ruan (68’), spingono la squadra di Palladino: al 93’ arriva il gol partita per gli ospiti, con la rete del capitano Pessina.

LA PARTITA

Vittoria in extremis per il Monza, che ribalta il Sassuolo al 93’ per 2-1. Nei primi minuti di gioco i biancorossi faticano a trovare i soliti spazi in costruzione, con la squadra di Dionisi che è piuttosto dinamica nel chiudere le linee di passaggio. Gli attacchi dei padroni di casa passano spesso dai piedi di Berardi: poco prima del 20’ Di Gregorio si supera due volte, prima sul destro di Bajrami e poi sul sinistro del numero 10. Verso la metà del primo tempo viene fischiato un calcio di rigore ai neroverdi, per il tocco di mano di Sensi sulla conclusione di Berardi. Il Var interviene, revocando la decisione dell’arbitro per via della posizione irregolare di Toljan. Nell’ultimo terzo del primo tempo prova ad uscire anche il Monza, che però fatica a far salire la squadra con Petagna. A pochi istanti dal duplice fischio arriva l’episodio che stappa la partita: tocco di mano (rivisto da Santoro al Var) di Izzo e calcio di rigore per i neroverdi: dal dischetto Berardi non sbaglia, spiazza Di Gregorio e al 51’ fa 1-0. Gli uomini di Dionisi aprono la ripresa con lo stesso piglio, spingendo tanto alla ricerca del 2-0. Alla prima occasione buona però il Monza pareggia: cross basso dalla destra del neoentrato Birindelli e girata del solito Ciurria, che sigla l’1-1. Otto minuti più tardi la gara cambia ancora: fallo da dietro di Ruan, che prende il secondo giallo e lascia il Sassuolo in inferiorità numerica. I brianzoli provano ad approfittare dell’uomo in più, e in pieno recupero riesce a strappare i tre punti: assist di Vignato per il capitano Pessina, che al 93’ firma il gol partita. Vince il Monza 2-1 e sale a 52 punti in classifica. Fermo a 44 il Sassuolo.

LE PAGELLE

Ruan 5 – Nel momento in cui il Sassuolo avrebbe dovuto riprendere la spinta, dopo il pareggio di Ciurria, commette l’ingenuità che compromette la gara ai neroverdi. Grosse responsabilità nell’economia della gara.

Berardi 6.5 – Semina il panico nel primo tempo assieme a Bajrami, ed è glaciale dal dischetto in pieno recupero. Si spegne leggermente dopo il pareggio del Monza, fino a chiedere il cambio.

Pessina 7 – Resta in campo fino alla fine e regala il gol partita alla sua squadra. Tre punti importanti per la corsa all’ottavo posto, firmati dal capitano. Inesauribile.

Ciurria 6.5 – Un primo tempo piuttosto appannato, anche per meriti dei neroverdi, ma il suo ennesimo gol stagionale conferisce nuova linfa agli uomini di Palladino.

IL TABELLINO

SASSUOLO–MONZA 1-2

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 5.5, Ruan 5, Rogerio 6; Frattesi 6 (dal 29’ st Thorsvedt 6), M. Lopez 6, Henrique 6 (dal 24’ st Ferrari 6): Berardi 6.5 (dal 29’ st Zortea 6), Bajrami 6.5 (dal 18’ st Ceide 6), Pinamonti 5.5 (dal 18’ st Defrel 6). All. Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Romagna, Marchizza, Muldur, Harroui, Obiang.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Izzo 5.5, P. Marí 6, Caldirola 6 (dal 9’ st Marlon 6); Ciurria 6.5, Sensi 6 (dal 9’ st Birindelli 6.5), Pessina 7, Carlos Augusto 6; Dany Mota 6 (dal 32’ st Vignato 6.5), Caprari 6 (dal 9’ st Rovella 6.5); Petagna 5.5 (dal 43’ st Gytkjaer sv). All. Palladino. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Antov, Carboni, Donati, Ranocchia, Machín, Valoti, Barberis, D’Alessandro.

Arbitro: Santoro.

Marcatori: 51’ Berardi (S); 60’ Ciurria (M), 93’ Pessina (M).

Ammoniti: P. Marí (M), Caprari (M), Caldirola (M), Marlon (M).

Espulsi: Ruan (S).

LE STATISTICHE

Il Monza ha guadagnato 52 punti in questo campionato, diventando così la terza squadra degli ultimi 70 ad ottenere almeno 50 punti nella loro prima stagione assoluta in Serie A (considerando tre punti a vittoria da sempre): dopo il Chievo nel 2001/02 (54) e il Parma nel 1990/91 (51).

Il Sassuolo ha perso tre delle ultime quattro gare di campionato (1N), tante sconfitte quante ne aveva ottenute nelle precedenti 13 nel massimo campionato (7V,3N).

Solo il Napoli (25) ha guadagnato più punti del Monza in trasferta (22) nel 2023 – i brianzoli hanno infatti ottenuto sei successi, quattro pareggi e una sola sconfitta fuori casa (0-3 vs Salernitana, il 26 febbraio scorso) in questo anno solare.

Il Monza ha segnato almeno un gol in tutte le ultime sei trasferte di campionato per la prima volta in Serie A.

Era dal 25 aprile 2022 contro la Juventus al MAPEI Stadium (12) che il Sassuolo non chiudeva un primo tempo in casa con almeno 10 tiri effettuati.

Solo il Manchester City (nove su 10 calciati) ha realizzato più gol su rigore del Sassuolo (otto su nove totali) tra le squadre attualmente presenti nei maggiori cinque campionati europei.

Domenico Berardi ha preso parte a 17 gol nelle sue ultime 16 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (12 reti e cinque assist). In più, nel 2023 nessun giocatore è stato coinvolto in più gol del giocatore del Sassuolo in Serie A (16: nove marcature e sette passaggi vincenti – al pari di Victor Osimhen).

Domenico Berardi ha segnato la sua 10ª rete in campionato, diventando così il terzo calciatore ad andare in doppia cifra di marcature in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A, dopo Ciro Immobile e Lautaro Martínez.

Domenico Berardi raggiunge oggi le 350 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Sassuolo – la 24ª in questo campionato.

Sesto gol per Patrick Ciurria in questo campionato (quattro dei quali fuori casa). Attualmente, l'attaccante italiano è - con Carlos Augusto - il miglior realizzatore del Monza nel torneo in corso.

Matteo Pessina (cinque gol e tre assist in questa Serie A) ha superato il suo record di partecipazioni attive in un singolo massimo campionato (sette nel 2019/20 con il Verona). Il Sassuolo è la squadra contro cui il classe ’97 del Monza ha realizzato più gol in Serie A (tre).