Monza: una targa per Silvio Berlusconi all'U Power Stadium

"Silvio Berlusconi sempre con noi". Così il Monza ha presentato la targa ricordo che la società biancorossa ha piazzato sul seggiolino dell'U Power Stadium in cui era solito sedersi il presidente. Sul tributo stampata la celebre frase che ha accompagnato la scalata del Monza dalla Serie C alla storica promozione in Serie A: "Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince!".