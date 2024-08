Il Trofeo Silvio Berlusconi è del Milan: sconfitto 3-1 il Monza

TROFEO SILVIO BERLUSCONI

La seconda edizione del premio dedicato all'ex presidente dei due club, scomparso il 12 giugno dell'anno scorso, si tinge di rossonero: in gol Saelemaekers, Jovic e Reijnders

Il Milan chiude il suo precampionato da imbattuto, centrando un'altra convincente vittoria. Sotto gli occhi di Gerry Cardinale, i rossoneri sconfiggono infatti 3-1 il Monza nella seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Apre le danze Saelemaekers (11') con una rabona deviata da Carboni, poi pareggia l'ex Maldini (34'). Nella ripresa, con due squadre profondamente rivoluzionate, i rossoneri dilagano: Jovic (46') e Reijnders (56') chiudono i giochi.

"Due squadre. Un presidente per sempre nel cuore". Milan e Monza scendono in campo contorniate da questo striscione, dedicato allo storico presidente rossonero e all'uomo che ha riportato i brianzoli in Serie A. La seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi ci fornisce una partita dall'ottima intensità nella ripresa e un tripudio rossonero: Leao e compagni vincono infatti 3-1. Fonseca rimescola le carte e schiera un undici che mischia titolari e seconde linee: Terracciano, Adli, Musah e Saelemaekers hanno una chance importante al fianco di Leao, Loftus-Cheek e Morata. I rossoneri aggrediscono subito la partita con le accelerazioni di Leao, poi passano all'11': Loftus-Cheek pesca Saelemaekers, Mvp del primo tempo, che segna di rabona. Decisiva la deviazione di Carboni per il vantaggio del Milan, che sfiora il raddoppio in tre occasioni: decisivo Pizzignacco su Leao e Calabria. Il Monza, di contro, perde Sensi e si risveglia dopo la mezz'ora: Maldini pareggia sull'assist di Vignato (34'), Maric va vicino al vantaggio.

Si va al riposo sull'1-1 e Fonseca pensa al campionato, cambiando tutti gli undici nella ripresa: dentro Torriani e Liberali, ma anche Theo Hernandez e il neoacquisto Pavlovic. Il Milan colpisce subito, dopo neanche un minuto: Okafor fa il Leao e calcia, bravo Jovic in tap-in dopo la respinta del portiere. I rossoneri flirtano col tris e lo centrano al 56', con la punizione potente e imparabile di Reijnders. I ritmi calano, con le squadre completamente ridisegnate, e il Monza ci prova: bravissimo Torriani sul tentativo di Dany Mota. Non c'è tempo per altre emozioni, col Milan che chiude sul 3-1 e vince il trofeo dedicato al suo storico presidente. Ottime indicazioni per Fonseca, con mezz'ora di altissima qualità sia dal Milan A che dal Milan B. Andranno registrate varie cose, invece, nel Monza di Nesta.