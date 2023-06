Monza, Palladino: "Ibra? Per i grandi campioni c'è sempre spazio, valuteremo tutto"

MONZA

Il tecnico dei brianzoli poi ringrazia la società per il rinnovo: "Non potevo non restare un'altra stagione"

© Getty Images "Non abbiamo parlato di giocatori con Galliani, ne parleremo da lunedì mattina e inizieremo a programmare. Ibrahimovic? Zlatan è un campione, un grandissimo calciatore e tutti i grandi giocatori sono ben accetti. Valuteremo tutto, a 360 gradi. Per i grandi campioni è ovvio che ci sia sempre spazio". Alla vigilia dell'ultimo impegno in campionato a Bergamo contro l'Atalanta, il tecnico del Monza Raffaele Palladino risponde così alle voci di un possibile arrivo in biancorosso dello svedese. Sul suo rinnovo: "Voglio ringraziare la società. Tra di noi c'è sempre stata grande stima e fiducia, non potevo non restare un'altra stagione qui a Monza. Abbiamo creato una grande famiglia".

Vedi anche monza Monza, è ufficiale: Palladino ha rinnovato

"Il tempo che mi sono preso per firmare era rivolto al voler dare il focus alla squadra e al finale di campionato - ha proseguito Palladino - Volevamo dare l'annuncio lunedì ma di comune accordo con Galliani lo abbiamo annunciato ieri. Avevo dato la mia parola a Berlusconi e Galliani, non ci sono stati mai problemi". Sul futuro: "Ovviamente bisogna chiudere bene questa stagione, la prossima sarà programmata a partire da lunedì. Sappiamo che siamo una società ambiziosa e questo ti stimola a lavorare di più e ancora meglio. Non mi aspetto una rivoluzione, abbiamo già un'ossatura importante e si ripartirà da qui". E ancora: "Sensi rimane? Da lunedì parleremo di tutto con la società. Ci sono tanti calciatori in prestito e li ringrazio perché hanno dato l’anima e il cuore per il Monza. Questa cavalcata storica è stato frutto del fatto che tutti abbiamo remato dalla stessa parte".