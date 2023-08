Serie A, Inter-Monza 2-0: Lautaro Martinez bagna l'esordio con una doppietta

INTER-MONZA 2-0

Doppietta dell'argentino nella prima stagionale in campionato. Assist per Arnautovic

LA PARTITA

La stagione dell'Inter è iniziata con il piede giusto. A San Siro, tutto esaurito come ormai di consuetudine, la formazione di Simone Inzaghi ha battuto 2-0 il Monza riuscendo subito in quello che nello scorso campionato non era accaduto, battere la squadra di Palladino. Uomo copertina Lautaro Martinez, con la fascia da capitano al braccio e subito pronto a riprendere il duello a distanza a suon di gol con Osimhen rispondendo con una doppietta ai due gol del nigeriano nel pomeriggio. Per il resto l'Inter è sembrata la stessa corazzata dei primi mesi del 2023 con una consapevolezza nei propri mezzi tale da poter giostrare a proprio piacimento i ritmi del match senza praticamente mai prestare il fianco agli attacchi del Monza.

La carica del resto è arrivata subito dai tifosi ed è stata recepita dagli undici titolari scelti dall'Inter, soprattutto da Thuram visibilmente voglioso di mettersi in mostra all'esordio con i nuovi colori. Al quinto minuti il francese e Mkhitaryan hanno costruito le prove del gol sfiorandolo di poco, mentre all'ottavo minuto dopo una grande giocata di Barella a liberare Dumfries, Lautaro non ha sbagliato nella deviazione vincente approfittando del buco lasciato da Pablo Marì per anticipare D'Ambrosio al centro dell'area. Proprio Barella ha giocato da playmaker offensivo nel primo tempo regalando assist ai compagni di squadra, ma se la ripartenza di Thuram ha portato solo a un mancino largo di Dimarco, nella ripresa la formazione di Inzaghi ha saputo abbassare il proprio baricentro per difendere in maniera compatta e cercare le ripartenze.

In questo modo Simone Inzaghi ha blindato il match togliendo le velleità di palleggio in verticale del Monza, abbozzato nei primi minuti dopo l'intervallo, ma soprattutto ha ridotto al minimo i problemi derivanti da una condizione fisica non ancora eccellente. Con gli spazi chiusi nella propria metà campo e con i cambi - dentro Carlos Augusto, Cuadrado e Arnautovic - l'Inter ha costruito il raddoppio nel quarto d'ora finale. Dopo due occasioni ancora per Dimarco, proprio l'ex Bologna è riuscito al 76' a trovare la giocata giusta partendo dal limite dell'area fornendo l'assist a Lautaro per il raddoppio sul secondo palo.

LE PAGELLE

Martinez 7,5 - Timbra il cartellino in meno di otto minuti, poi risponde alla doppietta di Osimhen. I tre punti portano il suo volto. L'intesa con Thuram è da affinare, ma promette bene come quella con Arnautovic (assist).

Thuram 6 - Accelera, lotta, difende. Vuole impressionare all'esordio e riesce a strappare l'applauso convinto dei propri tifosi, ma snaturandosi. Per le sue vere caratteristiche ci sarà tempo anche se in un paio di accelerate ha già fatto intuire il potenziale.

Dimarco 6,5 - L'attaccante più pericoloso di Inzaghi alla fine è sempre lui. Tre occasioni per l'esterno mancino tanto puntuale al limite dell'area quanto impreciso di poco nelle conclusioni.

Arnautovic 6,5 - Impiega dieci minuti per essere decisivo: punta l'avversario palla al piede, doppio passo e assist per la doppietta di Martinez. Il bentornato è servito anche con un paio di intuizioni non andate a buon fine per centimetri.

Kyriakopoulos 5 - In fase offensiva non è Carlos Augusto e probabilmente è sbagliato aspettarsi lo stesso apporto, ma anche quando c'era da difendere è stato spesso tagliato fuori da Barella e Dumfries. La rete arriva partendo dalla sua fascia.

IL TABELLINO

INTER-MONZA 2-0

Inter (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6 (38' st Bisseck sv), De Vrij 6, Bastoni 6; Dumfries 6,5 (21' st Cuadrado 6), Barella 6,5, Calhanoglu 6, Mkhitaryan 6, Dimarco 6,5 (21' st Carlos Augusto 6); Thuram 6 (21' st Arnautovic 6,5), Martinez 7,5 (35' st Frattesi sv). A disp.: Audero, Di Gennaro, Stabile, Asllani, Sensi, Correa. All.: Inzaghi 6,5.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; D'Ambrosio 5,5 (25' st Pereira 5,5), Marì 5,5, Caldirola 5,5; Ciurria 5, Gagliardini 5,5 (25' st Machin 6), Pessina 6, Kyriakopoulos 5 (41' st V. Carboni sv); Colpani 5,5 (16' st Birindelli 5), Caprari 6; Maric 5,5 (16' st Mota 5,5). A disp.: Gori, Sorrentino, A. Carboni, F. Carboni, Bondo, Vignato, Cittadini, Petagna. All.: Palladino 5,5.

Arbitro: Colombo

Marcatori: 8' Martinez, 31' st Martinez

Ammoniti: Martinez (I); Caldirola (M)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

• Dal suo esordio in Serie A (dal 2018/19) solamente Cristiano Ronaldo (19) e Ciro Immobile (18) hanno realizzato più marcature multiple di Lautaro Martinez nella competizione (13, frutto di 11 doppiette e due triplette).

• Con queste due reti, Lautaro Martínez ha preso parte a 101 gol in Serie A (81 reti e 20 assist). Dal suo esordio nel massimo campionato italiano (dal 2018/19), solo Ciro Immobile (138) e Domenico Berardi (108) hanno fatto meglio.

• L’Inter ha vinto cinque esordi stagionali di campionato di fila per la terza volta nella sua storia dopo esserci riuscita anche tra il 1951 e il 1955 e tra il 1993 e il 1997.

• Da inizio 2023, solamente Victor Osimhen (19) ha realizzato più gol di Lautaro Martínez in Serie A (16).

• Solo Kylian Mbappè e Victor Osimhen (entrambi cinque) hanno realizzato più doppiette di Lautaro Martínez (quattro) tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei nell'anno solare 2023.

• Quattro dei nove assist di Denzel Dumfries in Serie A sono arrivati per gol segnati da Lautaro Martínez.

• Nelle ultime quattro stagioni tra Serie A e Serie B, il Monza non ha mai vinto all’esordio stagionale in campionato: pareggi a reti bianche contro Spal (2020/21) e Reggina (2021/22) e sconfitte contro Torino (1-2 nel 2022/23) e Inter (0-2).

• ll Monza è diventata la 16ª squadra a perdere i suoi primi due debutti stagionali in Serie A, la prima in ordine di tempo dal Frosinone (tra il 2015 e il 2018).

• 50ª partita di Henrikh Mkhitaryan con la maglia dell’Inter, considerando tutte le competizioni.

• 150ª presenza per Alessandro Bastoni in Serie A (119 con l’Inter, 24 con il Parma, 7 con l’Atalanta).

• Il Monza ha schierato questa sera una formazione dall’età media di 28 anni e 327 giorni, l’XI titolare più anziano per i brianzoli in una gara di Serie A.