Monza, Palladino: "Contro l'Inter rivoglio il clima del match con la Juve"

MONZA

Il tecnico avvisa i nerazzurri: "Voglio 16 'animali' in campo e uno stadio pieno"

© Getty Images Raffaele Palladino ha le idee chiare per il suo Monza nel presentare la sfida di domani sera con l'Inter allo U-Power Stadium. "Mi piacerebbe rivivere l'ambiente vissuto nella vittoria con la Juventus: voglio 26 'animali' e uno stadio pieno". "Proveremo a mettere in difficoltà una grande corazzata e percepisco l'inerzia giusta: mi interessa la mentalità, a livello fisico stiamo bene e possiamo mettere in difficoltà una squadra forte - ha aggiunto il tecnico del club brianzolo -. Per questo sono sicuro che faremo una grande prestazione, a prescindere dal risultato".

Della partita è difficile che possa far parte Nicolò Rovella, ancora alle prese con i postumi della contusione rimediata in amichevole con il Torino. "In settimana ha lavorato a parte e questi ultimi due allenamenti saranno decisivi per scegliere se metterlo in campo o meno", ha spiegato Palladino. Al vaglio, dal primo minuto, anche il contemporaneo impiego di Andrea Petagna e Dany Mota Carvalho in attacco: "Hanno lavorato tutti bene, sono in difficoltà nel fare la formazione - ha concluso il tecnico del Monza -. Proveremo a limitare le qualità dei singoli e a mettere in difficoltà l'Inter, vivendo questa gara con slancio e coraggio".