Monza, Nesta: "Pronti per l'Inter, sfrutteremo ogni opportunità per fargli male"

Alessandro Nesta è a caccia della prima vittoria in Serie A sulla panchina del Monza e quale miglior occasione di raccogliere i tre punti se non in un derby? All'U-Power Stadium domenica in posticipo andrà in scena la sfida con l'Inter di Simone Inzaghi, una partita nella partita per il tecnico dei brianzoli che dato il suo passato in rossonero vivrà diversamente la gara. Anche se, come riferito dal diretto interessato in conferenza, il rispetto è massimo: "Neanche quando ero un calciatore ce l'avevo con loro, gli interisti hanno sempre avuto grande rispetto con me e viceversa nei loro confronti, anche con il presidente Moratti. Se l'Inter ci darà il minimo spiraglio per fagli male lo sfrutteremo".