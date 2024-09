Balotelli a Sportmediaset: "Ho offerte dall'estero ma vorrei restare in Italia"

Mario Balotelli, ancora svincolato, si allena in provincia di Brescia per tenersi in forma e rispondere all'occasione che ancora aspetta: "Sto bene, sono tranquillo. Ho ricevuto offerte dall'estero, ne ho ancora, ma il mio desiderio è quello di restare in Italia dove per il momento non ho ricevuto nulla. In Serie A? Lo spero, spero ci sia questa occasione, sono pronto" le parole in esclusiva a Sportmediaset.