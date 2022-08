Monza, Galliani: "Prendiamo Icardi? Non so, vediamo cosa succede"

© ipp

Prima della gara di Coppa Italia col Frosinone, l'ad del Monza Adriano Galliani ha parlato di mercato e lotta scudetto. "Se prendo Icardi? Non lo so, stasera non si parla di mercato, vediamo cosa succede... - ha spiegato commentando le voci di un interessamento del club brianzolo per l'attaccante del Psg. Io ero abituato ai giorni del condor, ma quest’anno saranno dal 30 agosto al 1 settembre. Aspettiamo". "Quest'anno sarà come in Argentina, con un campionato di apertura e uno di chiusura ha aggiunto parlando della campagna acquisti messa a segno dal Monza per il salto di categoria -. Abbiamo preso gente che conosce la Serie A perché con gli stranieri ci vuole sempre tempo perché si ambientino e quest'anno non possiamo permetterci di non fare bene da subito".