Berlusconi spinge il Monza: "Tanti acquisti, speriamo di restare in A"

Dopo un'estate di fuoco, con Adriano Galliani molto attivo sul mercato a caccia di rinforzi, il Monza è ormai pronto per cominciare la sua prima, storica, stagione di Serie A. Ospite di Rtl 102.5, a fare il punto sul club lombardo ci ha pensato direttamente Silvio Berlusconi: "La Serie A? Doveva arrivare in anno prima - ha detto il presidente -, poi abbiamo trovato un certo arbitro che ci ha negato un gol. Comunque siamo in Serie A, speriamo anche con la campagna acquisti che abbiamo fatto di riuscire a non sfigurare e di restarci".