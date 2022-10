Monza, Berlusconi: "Chi ci crede combatte, supera gli ostacoli e vince" 

© ipp

Il presidente del Monza Silvio Berlusconi, il fratello Paolo e l'ad Adriano Galliani hanno inaugurato la targa che dà il nome al centro sportivo Monzello ora intitolato alla memoria di Luigi Berlusconi: "Abbiamo intitolato il centro d'allenamento del Monza alla memoria di mio padre perché è stato un grande padre. Ai ragazzi del Monza ho insegnato il motto della nostra società: chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince - ha detto Berlusconi al taglio del nastro - Il Monza vuole restare in A ed essere un riferimento educativo per ragazze e ragazzi per tanti anni".