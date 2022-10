Ibrahimovic con Silvio Berlusconi: "La storia non si cancella, il futuro è da scrivere"

Zlatan Ibrahimovic e Silvio Berlusconi, che coppia! L'attaccante del Milan ha pubblicato su Instagram una foto con il presidente del Monza ed ex patron rossonero: mentre Ibra è seduto e ha lo sguardo diretto in camera, Berlusconi gli appoggia le mani sulle spalle guardandolo. Il post dello svedese, ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio, è completato dalla seguente didascalia: "La storia non si cancella... Ed il futuro è ancora da scrivere...".