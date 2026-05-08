Monza, addio a Nicola Colombo: salvò la società dal fallimento

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Nicola Colombo, imprenditore brianzolo ed ex presidente del Monza, al quale mi legavano amicizia, stima e la comune passione per il calcio - le parole dell'ex ad del Monza Adriano Galliani - Nicola ha rappresentato una figura determinante per il Monza che, solo grazie al suo impegno e alla sua dedizione, ha potuto mantenere viva la storia e la tradizione sportiva della città in anni complessi, permettendo al club di guardare al futuro con fiducia e continuità. Un percorso che dal 28 settembre 2018 è stato portato avanti dal Presidente Berlusconi, conducendo l'AC Monza alla storica promozione in Serie A. Di Nicola conserverò il ricordo di una persona seria, appassionata e profondamente legata ai valori dello sport. In questo momento di grande tristezza, rivolgo alla sua famiglia e ai suoi cari le mie più sentite condoglianze".