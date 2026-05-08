Monza, addio a Nicola Colombo: salvò la società dal fallimento
Nel 2018 l’imprenditore cedette il team brianzolo a Silvio Berlusconi
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Lutto nel mondo del calcio: si è spento Nicola Colombo, ex presidente dell’AC Monza e figlio di Felice, presidente del Milan a fine anni Settanta. Colombo si è spento a 57 anni (ne avrebbe compiuti 58 domenica 10 maggio) nelle scorse ore a Monza. L’imprenditore rilevò la società brianzola nell’estate 2015 all’asta fallimentare, la consolidò come Monza 1912 e la riportò nel calcio che conta. Nel 2018 il passaggio a Fininvest. Lascia moglie e due figli. I funerali si terranno lunedì 11 maggio alle ore 11 nella Chiesa di San Martino Vescovo di Bellusco (Monza Brianza). Squadra in campo con il lutto al braccio contro l'Empoli e nel prepartita momento di commemorazione.
"AC Monza partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Nicola Colombo, ex Presidente biancorosso e figura determinante nella storia recente del Club - si legge nella nota del club brianzolo - Imprenditore brianzolo, il 2 luglio 2015 acquistò l'A.C. Monza Brianza all'asta fallimentare, dando vita alla S.S.D. Monza 1912 e riportando il Club tra i professionisti. Sotto la sua presidenza, i Biancorossi vinsero il girone B di Serie D nel campionato 2016-2017 con 80 punti, conquistando lo scudetto tricolore di categoria e tornando in Lega Pro a due anni dal fallimento. Il suo intervento fu decisivo per consentire al Monza di proseguire la propria storia ultracentenaria nel momento più difficile. Il 28 settembre 2018 cedette la società a Fininvest, aprendo la strada a una nuova fase culminata con la storica promozione in Serie A. Il Club si stringe con affetto attorno alla famiglia Colombo".
"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Nicola Colombo, imprenditore brianzolo ed ex presidente del Monza, al quale mi legavano amicizia, stima e la comune passione per il calcio - le parole dell'ex ad del Monza Adriano Galliani - Nicola ha rappresentato una figura determinante per il Monza che, solo grazie al suo impegno e alla sua dedizione, ha potuto mantenere viva la storia e la tradizione sportiva della città in anni complessi, permettendo al club di guardare al futuro con fiducia e continuità. Un percorso che dal 28 settembre 2018 è stato portato avanti dal Presidente Berlusconi, conducendo l'AC Monza alla storica promozione in Serie A. Di Nicola conserverò il ricordo di una persona seria, appassionata e profondamente legata ai valori dello sport. In questo momento di grande tristezza, rivolgo alla sua famiglia e ai suoi cari le mie più sentite condoglianze".