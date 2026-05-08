Rilasciate licenze Uefa a 18 società di Serie A: il Como in Europa al Mapei Stadium

08 Mag 2026 - 19:10

La Commissione di primo grado delle Licenze Uefa, esaminata la documentazione pervenuta nell'ambito del processo per il rilascio della Licenza Uefa per la stagione sportiva 2026/2027, visti il Manuale delle Licenze Uefa-Edizione 2025 e il Manuale delle Licenze Uefa per le Uefa Women's Club Competitions-Edizione 2025, preso atto delle relazioni degli esperti, ha deliberato di rilasciare la Licenza Uefa alle seguenti società: club maschili Atalanta, Bologna, Cagliari, Como (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia); Cremonese, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sassuolo (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia), Torino, Udinese, Hellas Verona. Club femminili Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio Women, Milan, Napoli Women, Parma, Roma, Sassuolo (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia).

Ultimi video

00:42
Il rilancio di Vlahovic

Il rilancio di Vlahovic

00:19
CLIP TIFOSI REAL "ANDATE AL CIRCO" 08/05 SRV

Caos Real, i tifosi contro i giocatori: "Andate al circo"

03:27
Juve verso Lecce, le ultime dalla Continassa

Juve verso Lecce, le ultime dalla Continassa

02:14
Futuro Milan, attacco da rifondare

Futuro Milan, attacco da rifondare

01:09
MCH ARRIVO FERETRO BECCALOSSI MCH

Beccalossi, l'arrivo del feretro

02:35
Lecce, sogno salvezza

Lecce, sogno salvezza

02:41
DICH BERGOMI SU BECCALOSSI DICH

Bergomi: "La classe di Becca è stata unca"

00:30
DICH BRANCA SU BECCALOSSI DICH

Branca: "Becca geniale e simpatico"

01:56
DICH ENRICO RUGGERI SU BECCALOSSI DICH

Beccalossi, il ricordo di Ruggeri: "Ha fatto innamorare con le sue giocate"

02:12
Tutti pazzi per Nico Paz

Tutti pazzi per Nico Paz

02:12
Real Madrid nella bufera

Real Madrid nella bufera

01:31
Lukaku, addio vicino

Lukaku, addio vicino

01:23
Rincorsa Champions Roma

Rincorsa Champions Roma

01:44
Kvara da pallone d'oro

Kvara da pallone d'oro: i numeri da marziano

01:08
Spalletti e il mercato

Spalletti e il mercato

00:42
Il rilancio di Vlahovic

Il rilancio di Vlahovic

I più visti di Calcio

EL DESMARQUE VALDEBEBAS

Bufera Real Madrid: rissa con Tchouaméni, Valverde finisce in ospedale

ADL SPINGE MALAGO MCH

Adl spinge Malagò: "Benefici per il calcio del Centro Sud

DICH LOCATELLI DICH

Locatelli: "Nessun alibi. Non dobbiamo parlare, dobbiamo andare in Champions"

DICH FERRI SU BECCALOSSI DICH

Ferri ricorda Beccalossi: "Una persona umile, in campo aveva doti rare"

Scudetto made in Chivu

Inter, scudetto made in Chivu

Vlahovic uomo Champions

La Juve si aggrappa a Vlahovic

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:29
Napoli, Beukema: "La partita col Bologna è speciale per me"
19:10
Rilasciate licenze Uefa a 18 società di Serie A: il Como in Europa al Mapei Stadium
18:45
Malagò: "Con Lega Pro incontro molto positivo e costruttivo"
17:15
Udinese, Runjaic: "Vogliamo confermarci e fare ancora meglio"
17:06
Omicidio Diabolik: assolto in appello il presunto killer