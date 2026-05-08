Rilasciate licenze Uefa a 18 società di Serie A: il Como in Europa al Mapei Stadium
La Commissione di primo grado delle Licenze Uefa, esaminata la documentazione pervenuta nell'ambito del processo per il rilascio della Licenza Uefa per la stagione sportiva 2026/2027, visti il Manuale delle Licenze Uefa-Edizione 2025 e il Manuale delle Licenze Uefa per le Uefa Women's Club Competitions-Edizione 2025, preso atto delle relazioni degli esperti, ha deliberato di rilasciare la Licenza Uefa alle seguenti società: club maschili Atalanta, Bologna, Cagliari, Como (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia); Cremonese, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sassuolo (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia), Torino, Udinese, Hellas Verona. Club femminili Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio Women, Milan, Napoli Women, Parma, Roma, Sassuolo (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia).