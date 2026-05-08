Napoli, Beukema: "La partita col Bologna è speciale per me"

08 Mag 2026 - 19:29

"La partita contro il Bologna è speciale per me. Vedrò ex compagni, persone con cui lavoravo ogni giorno: ho vissuto lì 2 anni bellissimi. Appena entrerò in campo, però, penserò al Napoli ed alla vittoria. Hanno scritto e detto tanto rispetto alla mia partenza da Bologna per venire al Napoli, anche cose non vere. Fa parte del calcio moderno, ma io ho ancora massimo rispetto per la società, per i tifosi bolognesi. Lì abbiamo scritto la storia, vincendo la Coppa Italia, e mi hanno fatto crescere: sono molto grato". Così il difensore olandese del Napoli, Sam Beukema, ex Bologna, intervenuto a Crc. "In quel Bologna-Inter del 20 aprile 2025 fino alla fine della partita noi pensavamo al nostro percorso, alla vittoria che volevamo portare a casa: fu una partita molto intensa, con tante emozioni. Conte e Italiano? Sono due grandi allenatori italiani, che mi hanno aiutato tanto in due modi diversi. Il Bologna non cambia la propria identità: vanno 1 contro 1 a tutto campo. Sarà una partita molto intensa, secondo me. Hanno giocatori di qualità, ma la loro forza è soprattutto quella di essere un gruppo unito. Dobbiamo avere massima attenzione", ha aggiunto.

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