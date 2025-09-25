Logo SportMediaset
Lascia anche Paolo Berlusconi: "Saluto il Monza dopo anni meravigliosi"

Dimissioni da presidente onorario: "Sogno è merito di mio fratello"

25 Set 2025 - 13:41
Dopo la cessione del Monza agli americani di Beckett Layne Ventures, Paolo Berlusconi ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente onorario del club. "Con grande emozione saluto il Monza dopo anni meravigliosi - dice intercettato dall'ANSA -. È una squadra che è cresciuta e ha conquistato traguardi storici, mai raggiunti prima. Il merito più grande va a mio fratello Silvio, che per la prima volta ha portato i biancorossi in Serie A, realizzando un sogno che resterà per sempre nella storia del club".

Oltre a Paolo Berlusconi aveva detto addio anche Adriano Galliani, che aveva spiegato di aver lasciato la carica di presidente per "lasciare libertà alla nuova proprietà" nonostante si trattasse per lui di "una scelta difficile".

paolo berlusconi
monza

