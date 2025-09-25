Lascia anche Paolo Berlusconi: "Saluto il Monza dopo anni meravigliosi"

Dopo la cessione del Monza agli americani di Beckett Layne Ventures, Paolo Berlusconi ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente onorario del club. "Con grande emozione saluto il Monza dopo anni meravigliosi - dice intercettato dall'ANSA -. È una squadra che è cresciuta e ha conquistato traguardi storici, mai raggiunti prima. Il merito più grande va a mio fratello Silvio, che per la prima volta ha portato i biancorossi in Serie A, realizzando un sogno che resterà per sempre nella storia del club".