Daniel Maldini decolla col Monza: super-gol, il Milan aspetta il suo gioiellino

PREDESTINATO

Il 22enne sta diventando decisivo con i brianzoli: lui spera di tornare presto a Milanello

© Getty Images La crescita nel Milan all'ombra di papà Paolo, la costante pressione e un anno e mezzo vissuto tra alti bassi conditi da gol pesanti. Adesso la svolta a Monza contraddistinta sempre dai colori rossoneri. Parliamo di Daniel Maldini, voluto in Brianza da un mostro sacro come Adriano Galliani, lui che la storia dei 7 volte Campioni d'Europa l'ha scritta a suon di trofei. Il figlio d'arte, giunto a gennaio alla corte di Palladino, sta letteralmente decollando: un assist e tre reti in sei presenze. Reti, aggiungiamo noi, tutt'altro che banali.

Vedi anche Serie A Serie A: Zapata e Vlasic, il Toro sbanca Udine. Vince anche il Monza

Al buon Daniel la qualità non è mai mancata: degli sprazzi si erano già visti, ma a Monza sta finalmente riuscendo a trovare continuità. Forgiato dalla difficile stagione a La Spezia, conclusa con la retrocessione ma impreziosita da due reti a Milan e Inter, il 22enne non ha avuto grande fortuna nemmeno all'Empoli. Lo scorso inverno l'addio ai toscani e la scelta di 'sposare' il Monza, sempre in prestito. Una scelta banale solo in apparenza: la vicinanza di Papà Paolo deve fargli bene.

"Appena ho sentito la voglia di Galliani di puntare su di me, mi sono sentito a casa" l'uscita di Maldini in occasione della presentazione: i fatti sembrano dargli ragione. Subito un assist di spessore nel 4-2 del Monza all'amato Milan, poi i timbri (pesanti) a Genoa e Salernitana. Fino ad arrivare al gioiello col Cagliari: punizione dai 35 metri e gol da campione vero. Daniel sta sbocciando, se ne sono accorti pure in Brianza, tanto che lo stesso Galliani ha manifestato l'intenzione di trattenerlo a giugno. C'è da fare però i conti col Milan e il sogno del classe 2001: tornare a Milanello. Serve però ancora tempo, visto che lui vuole farlo da protagonista: molto probabilmente Monza potrà goderselo per altri mesi. Magari segnando ancora all'Inter per stuzzicare la fantasia di quelli che saranno i suoi futuri tifosi.

MALDINI: "CREDIAMO ALL'EUROPA, MI SONO AMBIENTATO FACILMENTE"

Dopo la rete che è valsa il successo Daniel Maldini ha parlato a Sky Sport raccontando il momento: "Sono felice e sto bene, mi sento come a casa - ha detto a Sky Sport -. Grazie a questo mi sono ambientato rapidamente. L'obiettivo è dare continuità. L'Europa? Credere non ci costa nulla, un occhio alla classifica lo diamo sempre".