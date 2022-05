Monza, tutto pronto per la FestA: martedì la parata cittadina

Conquistata la promozione in Serie A, domani il Monza è pronto a ricevere l'abbraccio dei propri tifosi con una parata per le vie della città che si concluderà allo stadio, da dove partirà la diretta streaming di Sportmediaset.it. "Per la prima volta in 110 anni il Monza è in Serie A!!! Festeggiamo insieme martedì 31 maggio. I ragazzi di Mister Stroppa sono pronti a ricevere il calore di tutta la città a bordo di un bus scoperto che alle ore 18:00 inizierà il proprio percorso da Via Lecco per poi toccare alcuni punti nevralgici della città come il Ponte dei Leoni, l’Arengario e Piazza Trento e Trieste - si legge sul sito del club brianzolo - Il percorso continuerà attraverso via Mentana e terminerà all’U-Power Stadium alle ore 19:30 circa dove si svolgerà la cerimonia di premiazione della Lega B. Ad arricchire la serata ci penserà la Radio Partner del Club Radio 105, con un ricco programma di intrattenimento. Le porte dell’U-Power Stadium apriranno alle ore 18:00 per permettere a coloro che non potranno essere per le vie del centro di seguire la diretta del percorso trasmessa su un ledwall dello stadio. Per poter accedere allo stadio è necessario richiedere l’emissione del biglietto invito online sul sito Vivaticket a partire dalle ore 17:30 di lunedì 30 maggio. È qui la festa, è qui la storia, tutti insieme per il Monza in Serie A".