lutto

Morto Alfredo Magni: addio allo storico allenatore del Monza che sfiorò la Serie A negli anni '70

Si è spento Alfredo Magni, l'allenatore che guidò il Monza degli anni '70 sfiorando la massima serie. Il ricordo del "Borussia della Brianza"

21 Mag 2026 - 12:39
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Alfredo Magni © instagram

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Il mondo del calcio piange la scomparsa di Alfredo Magni, l'allenatore simbolo del Monza degli anni settanta, spentosi all'età di 86 anni nella sua Missaglia. La sua morte arriva proprio nei giorni in cui la squadra biancorossa si gioca l'accesso alla massima serie, quel traguardo che per il tecnico brianzolo rimase sempre un rimpianto accarezzato a lungo, da lui stesso definito come un viaggio a Roma senza riuscire a vedere il Papa.

Classe 1940, dopo un passato sul campo come difensore con le maglie di Como e del Monza, Magni assunse la guida della squadra nel 1974 a soli trentaquattro anni. Nonostante la giovanissima età e la mancanza di esperienza, riuscì a risollevare l'ambiente dopo una dolorosa retrocessione, centrando subito la promozione e dando vita a un quadriennio d'oro sotto la presidenza di Giovanni Cappelletti.

Sotto la sua gestione, la squadra si guadagnò l'appellativo di "Borussia della Brianza" grazie a uno stile di gioco offensivo che conquistò gli appassionati. Oltre a sfiorare la massima categoria per quattro stagioni consecutive, Magni arricchì la bacheca del club conquistando una Coppa Italia di Serie C e una Coppa Anglo-Italiana. Tra i giocatori lanciati sotto la sua gestione Tosetto, Buriani, Braida, Terraneo, Monelli e Massaro.

Dopo l'addio al Monza, Magni visse un'esperienza nella massima serie sulla panchina del Brescia e proseguì la carriera come osservatore, prima del ritiro. 

Il ricordo del Monza

 "AC Monza piange la scomparsa di Alfredo Magni, calciatore e poi allenatore biancorosso che ha scritto la storia del Club. Da giocatore veste la maglia dei brianzoli dal 1960 al 1967, centrando una Promozione in Serie B nel 1966-67. Nel 1975 torna in biancorosso per allenare il Monza che riporta subito in Serie B, vincendo anche la Coppa Anglo-Italiana contro il Wimbledon nel giugno 1976. Magni guida una squadra coraggiosa e spettacolare che viene soprannominata “il Borussia di Brianza” e fa sognare una generazione intera di tifosi brianzoli, sfiorando la prima storica Promozione in Serie A per quattro anni consecutivi. Lascia la panchina del Monza nel 1980, ma torna per allenarlo in una seconda esperienza dal 1983 al 1987. Negli ultimi anni ha continuato a seguire i biancorossi dal vivo e da casa e ogni sua visita al Centro Sportivo o allo Stadio portava grande gioia. Perché Alfredo Magni era ed è il Monza. Ciao Mister".

Il ricordo di Galliani

 “Piango l’amico Alfredo Magni, giocatore e allenatore biancorosso dal 1975 al 1980 e poi dal 1983 al 1986, icona del Monza e volto dell’identità storica del Club. Con il bel gioco e i grandi risultati sul campo ha fatto sognare tanti monzesi. Il riposo ti sia lieve, caro Alfredo”.

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