Morto Alfredo Magni: addio allo storico allenatore del Monza che sfiorò la Serie A negli anni '70

"AC Monza piange la scomparsa di Alfredo Magni, calciatore e poi allenatore biancorosso che ha scritto la storia del Club. Da giocatore veste la maglia dei brianzoli dal 1960 al 1967, centrando una Promozione in Serie B nel 1966-67. Nel 1975 torna in biancorosso per allenare il Monza che riporta subito in Serie B, vincendo anche la Coppa Anglo-Italiana contro il Wimbledon nel giugno 1976. Magni guida una squadra coraggiosa e spettacolare che viene soprannominata “il Borussia di Brianza” e fa sognare una generazione intera di tifosi brianzoli, sfiorando la prima storica Promozione in Serie A per quattro anni consecutivi. Lascia la panchina del Monza nel 1980, ma torna per allenarlo in una seconda esperienza dal 1983 al 1987. Negli ultimi anni ha continuato a seguire i biancorossi dal vivo e da casa e ogni sua visita al Centro Sportivo o allo Stadio portava grande gioia. Perché Alfredo Magni era ed è il Monza. Ciao Mister".