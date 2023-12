Montella: "Calhanoglu al top nel mondo, Roma da Champions"

L'AEROPLANINO

"Cinque ct italiani a Euro 2024? Fa piacere, la nostra categoria è riconosciuta all'estero"

© Getty Images A margine del Premio Internazionale Euro Mediterraneo 2023 in Campidoglio, Vincenzo Montella ha parlato del calcio italiano e dell'importante esperienza alla guida della nazionale turca. "Calhanoglu? Penso che in questo momento sia il miglior centrocampista in Italia e forse nel mondo - ha spiegato l'Aeroplanino -. Roma da Champions? È altamente competitiva, lo dice la classifica". "Le polemiche sugli arbitraggi? In passato non succedeva solo in Inghilterra. Ora succede anche lì. Tutto il mondo è paese...", ha aggiunto.

Vedi anche qualificazioni euro 2024 Euro 2024, il calendario completo di tutte le gare in programma

Poi il focus si sposta sugli allenatori italiani presenti al prossimo europeo. "Siamo in 5, sicuramente siamo molto riconosciuti come categoria all'estero e questo fa piacere. In passato ho sempre fatto il tifo per gli italiani all'estero", ha dichiarato Montella. "Il girone dell'Italia a Euro 2024? Non mi piace fare previsioni, non sta a me commentare", ha aggiunto.

Meglio parlare di Turchia, dunque. "Siamo felici come movimento. È la prima volta nella storia che vinciamo il girone di qualificazione - ha spiegato l'Aeroplanino -. Ora c'è tempo per preparare l'europeo, è una competizione di alto livello e mi sembra ancora più livellata che in passato. Vogliamo fare bella figura". In Germania, del resto, c'è una grande comunità turca e c'è tanta voglia di vedere gli uomini di Montella vincere: "Sentiamo questa responsabilità, abbiamo giocato di recente in Germania e c'erano tantissimi tifosi. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri concittadini".