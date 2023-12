Euro 2024, il calendario completo di tutte le gare in programma

EURO 2024

La gara inaugurale è il 14 giugno tra Germania e Scozia. La finalissima a Berlino il 14 luglio

IL CALENDARIO DI EURO 2024

FASE A GIRONI

14 Giugno

Germania (A1) vs Scozia (A2) (Monaco di Baviera, 21:00)

15 Giugno

Spagna (B1) vs Croazia (B2) (Berlino)

Italia (B3) vs Albania (B4) (Dortmund)

Ungheria (A3) vs Svizzera A4 (Colonia)

16 Giugno

Serbia (C3) vs Inghilterra (C4) (Gelsenkirchen)

Vinc. Playoff A (D1) vs Olanda (D2) (Amburgo)

Slovenia (C1) vs Danimarca (C2) (Stoccarda)

17 Giugno

Austria (D3) vs Francia (D4) (Düsseldorf)

Belgio (E1) vs Slovacchia (E2) (Francoforte)

Romania (E3) vs Vinc. Playoff B (E4) (Monaco di Baviera)

18 Giugno

Potogallo (F3) vs Repubblica Ceca (F4) (Lipsia)

Turchia (F1) vs Vinc. Playoff C (F2) (Dortmund)

19 Giugno

Croazia (B2) vs Albania (B4) (Amburgo)

Scozia (A2) vs Svizzera (A4) (Colonia)

Germania (A1) vs Ungheria (A3) (Stoccarda)

20 Giugno

Spagna (B1) vs Italia (B3) (Gelsenkirchen)

Danimarca (C2) vs Inghilterra (C4) (Francoforte)

Slovenia (C1) vs Serbia (C3) (Monaco di Baviera)

21 Giugno

Vinc. Playoff A (D1) vs Austria (D3) (Berlino)

Olanda (D2) vs Francia (D4) (Lipsia)

Slovacchia (E2) vs Vinc. Playoff B (E4) (Düsseldorf)

22 Giugno

Vinc. Playoff C (F2) vs Repubblica Ceca (F4) (Amburgo)

Turchia (F1) vs Portogallo (F3) (Dortmund)

Belgio (E1) vs Romania (E3) (Colonia)

23 Giugno

Svizzera (A4) vs Germania (A1) (Francoforte)

Scozia (A2) vs Ungheria (A3) (Stoccarda)

24 Giugno

Croazia (B2) vs Italia (B3) (Lipsia)

Albania (B4) vs Spagna (B1) (Düsseldorf)

25 Giugno

Olanda (D2) vs Austria (D3) (Berlino)

Francia (D4) vs Vinc. Playoff A (D1) (Dortmund)

Inghilterra (C4) vs Slovenia (C1) (Colonia)

Danimarca (C2) vs Serbia (C3) (Monaco di Baviera)

26 Giugno

Repubblica Ceca (F4) vs Turchia (F1) (Amburgo)

Vinc. Playoff C (F2) vs Portogallo (F3) (Gelsenkirchen)

Slovacchia (E2) vs Romania (E3) (Francoforte)

Vinc. Playoff B (E4) vs Turchia (F1) (Stoccarda)

OTTAVI DI FINALE

29 Giugno

37 1A vs 2C (Dortmund)

38 2A vs 2B (Berlino)

30 Giugno

39 1B vs 3A/D/E/F (Colonia)

40 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen)

1 Luglio

41 1F vs 3A/B/C (Francoforte)

42 2D vs 2E (Düsseldorf)

2 Luglio

43 1E vs 3A/B/C/D (Monaco di Baviera)

44 1D vs 2F (Lipsia)

QUARTI DI FINALE

5 Luglio

45 W39 vs W37 (Stoccarda)

46 W41 vs W42 (Amburgo)

6 Luglio

47 W43 vs W44 (Berlino)

48 W40 vs W38 (Düsseldorf)

SEMIFINALE

9 Luglio

49 W45 vs W46 (Monaco di Baviera, 21:00)

10 Luglio

50 W47 vs W48 (Dortmund, 21:00)

FINALE

14 Luglio

W49 vs W50 (Berlino, 21:00)

Vedi anche qualificazioni euro 2024 Euro 2024, urna sfortunata per l'Italia: Azzurri con Spagna, Croazia e Albania - Gli ultimi 3 posti disponibili saranno invece assegnati tramite i playoff, che si giocheranno a marzo 2024 e a cui prenderanno parte 12 squadre suddivise in 3 percorsi:

Playoff A

- Polonia-Estonia (chi passa giocherà la finale in casa)

- Galles-Finlandia

Playoff B

- Israele-Islanda

- Bosnia-Ucraina (chi passa giocherà la finale in casa)

Playoff C

- Georgia-Lussemburgo (chi passa giocherà la finale in casa)

- Grecia-Kazakistan

Vedi anche qualificazioni euro 2024 Sorteggio Euro 2024, Spalletti: "Girone tosto, poteva andare meglio ma saremo aggressivi"