Euro 2024, urna sfortunata per l'Italia: Azzurri con Spagna, Croazia e Albania

Euro 2024: le foto del sorteggio di Amburgo











































La splendida cornice della Filarmonica dell'Elba di Amburgo, sede dei sorteggi di Euro 2024, non porta bene all'Italia: gli Azzurri, inseriti in quarta fascia, sono stati sorteggiati nel gruppo B con Spagna, Croazia e Albania. La prima gara è contro gli albanesi il 15 giugno 2024 a Dortmund. La gara inaugurale del 14 giugno a Monaco di Baviera vede di fronte i padroni di casa della Germania e la Scozia. Le altre gare della Nazionale: il 20 giugno a Gelsenkirchen contro la Spagna, il 24 a Lipsia con la Croazia. Si qualificano per gli ottavi le prime due di ogni girone e le 4 migliori terze.