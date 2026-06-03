Mondiali, l'Iran domenica in Messico, attesi i visti per gli Usa

L'Iran arriverà in Messico domenica mattina a pochi giorni dal via dei Mondiali 2026. "La Nazionale" - si legge in una nota - "partirà da Antalya per Tijuana alle 15:20 di sabato 6 giugno e dovrebbe arrivare in Messico all'1:30 di domenica 7 giugno". I giocatori iraniani, che si stanno preparando per il torneo iridato nel sud della Turchia sono ancora in attesa del visto per recarsi negli Stati Uniti, dove disputeranno le tre partite della fase a gironi. "Otterremo il visto messicano in questi giorni e poi ci verrà rilasciato rapidamente anche quello americano", ha dichiarato Mehdi Taj, presidente della Federcalcio iraniana. Il conflitto in Medio Oriente ha già costretto gli iraniani a spostare all'ultimo minuto il loro ritiro, inizialmente previsto a Tucson, in Arizona. La nazionale guidata dal ct Amir Ghalenoei giocherà contro la Nuova Zelanda a Los Angeles il 15 giugno, poi contro il Belgio il 21, prima della sfida all'Egitto il 26 a Seattle. Domani, 4 giugno, è in programma ad Antalya un'amichevole con il Mali. (ANSA).