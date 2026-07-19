La Roma batte la Primavera 6-0 nel primo test stagionale: doppiette per Dybala e Dovbyk

19 Lug 2026 - 11:26
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Paulo Dybala © Getty Images

Paulo Dybala © Getty Images

La Roma, dopo la prima settimana di ritiro nel proprio centro sportivo, si concede il primo test stagionale. A Trigoria, infatti, è andata in scena la consueta sfida in famiglia contro la Primavera giallorossa, allenata da nuovo tecnico Mattia Scala e vinta dalla squadra di Gasperini per 6-0 con le doppiette di Dybala e Dovbyk. Ad arrotondare il punteggio, poi, anche le reti di Soulè e Cristante. Una sgambata, quella dei giallorossi, che si è svolta su quattro tempi da 20 ciascuno nei quali il tecnico ha ruotato praticamente tutti gli uomini a disposizione cercando di trarre le prime indicazioni e di far mettere minuti nelle gambe a tutti i componenti dell rosa. Assenti, ovviamente, tutti i giocatori reduci dal Mondiale così come Lorenzo Pellegrini con i tifosi fuori dal centro sportivo giallorosso che hanno dedicato uno striscione al trequartista invitando la proprietà ad accelerare sul rinnovo.

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