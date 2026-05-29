Mondiali 2026: Messi capitano dell'Argentina, non c'è Dybala tra i convocati

Lionel Messi sarà il capitano dell'Argentina ai Mondiali 2026, ha annunciato il ct Lionel Scaloni, presentando la sua rosa di 26 giocatori. Messi, 38 anni, è in cima alla lista, che esclude, in particolare, Franco Mastantuono del Real Madrid. Questa sarà la sesta partecipazione di Messi ai Mondiali e lo vedrà guidare l'Argentina nella difesa del titolo conquistato in Qatar quattro anni fa. L'Argentina ha svelato la sua rosa di 26 giocatori per i Mondiali del 2026, guidata dal capitano Lionel Messi, incluso nonostante un recente problema al bicipite femorale sinistro. Messi, che compirà 39 anni il mese prossimo, guida un gruppo che comprende un nutrito gruppo di vincitori dei Mondiali del 2022 e non presenta grandi sorprese, sebbene tra le assenze più significative si annoverino Paulo Dybala (Roma), il centrocampista del Real Madrid Franco Mastantuono e il centrocampista del Betis Giovani Lo Celso.