Mondiali 2026: Egitto in partenza per gli Usa, ok il test con la Russia

29 Mag 2026 - 11:01
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E' finita 1-0 la partita amichevole pre-Mondiali disputata al Cairo tra Egitto e Russia, nazionale sospesa dal 2022 da tutte le competizioni Fifa e Uefa. Il gol decisivo è stato segnato da Mostafa Ziko nel secondo tempo, assicurando una vittoria che infonde fiducia ai Faraoni a sole due settimane dall'esordio nella fase a gironi dei Mondiali. Ahmed Sayed detto 'Zizo' aveva sostituito all'ultimo momento Mohamed Salah, arrivato in ritardo da Liverpool. La Russia ha spinto in avanti nel finale, inserendo quattro giocatori al 73° minuto: Karpukas, Beveev, Melkadze e Krivtsov, alla ricerca del pareggio da parte del CT Valery Karpin. La vittoria ha avuto un peso simbolico per la squadra di Hassan, arrivando otto anni dopo la sconfitta per 3-1 subita dall'Egitto contro la Russia ai Mondiali del 2018, nello scontro del Gruppo A. L'Egitto si recherà ora negli Stati Uniti per l'ultima amichevole di preparazione contro il Brasile il 6 giugno a Cleveland, Ohio, prima di iniziare la sua avventura ai Mondiali contro il Belgio il 15 giugno a Seattle. È stato sorteggiato nel Gruppo G insieme a Belgio, Iran e Nuova Zelanda.

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