Mondiale per Club, 600mln garantiti: ecco quanto guadagneranno Inter e Juve

Dando per verosimile il monte dei premi ipotizzato dal Times, a ciascun club dovrebbero spettare circa 18-19 milioni di euro per la sola partecipazione. Questo, dunque, sarebbe l'incasso minimo di Inter e Juventus, che potrebbero poi aumentarlo attraverso i successi delle singole partite, con il posizionamento nella fase a gironi e, andando avanti, con i premi per la qualificazione negli scontri diretti.



Un bel gruzzoletto, in ogni caso, che ricalcherebbe più o meno quello che garantisce, quest’anno, la nuova Champions: 18,62 milioni di euro per ciascuna delle partecipanti.