Yerry Mina su Morata: "Non mi frega se ho di fronte mia mamma: sempre forte sul pallone"

Yerry Mina, difensore del Cagliari ed ex Fiorentina, è stato protagonista di un duello fisico e acceso per tutti i novanta minuti contro Álvaro Morata (che ha anche chiesto la sostituzione perché stremato dalla sfida) nella sfida contro il Como. Al termine della gara, il colombiano ha commentato la sua prestazione ai microfoni di DAZN, spiegando con grande schiettezza il suo approccio ultra-aggressivo: "Morata è un calciatore forte, io amo giocare dando tutto, mettendo dentro grande intensità, poi se c’è il fallo o se c’è il contatto fisico fa parte del gioco e chiedo scusa (ride, ndr)".