Walker rimprovera Joao Felix, il video è virale: "Passa la palla, qui nessuno è Messi"

Arrivato a gennaio su precisa indicazione di Conceiçao, Joao Felix ha stupito solo in Coppa Italia nel corso di Milan-Roma (gol e assist per Gimenez) senza lasciare ulteriori tracce in campo tra Serie A e Champions. E adesso ecco che a diventare virale è un video che vede protagonista in negativo il portoghese nell'intervallo di Napoli-Milan. Precisamente all'uscita degli spogliatoi mentre i rossoneri tornavano in campo a caccia della rimonta.