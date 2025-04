Coppa Italia: per l'Inter un derby sulla via della 'stella d'argento' tra scudetto e Champions

L'allenamento odierno, l'ultimo in vista della sfida di mercoledì sera (diretta dalla 21 su Canale 5 e in streaming su sportmediaset.it) sarà preceduto all'ora di pranzo dalla conferenza di Inzaghi. Le incognite, al netto delle assenze certe di Dumfreis, Taremi e Zielinski per infortunio e Asllani per squalifica, riguardano ancora De Vrij e in parte Lautaro. Per l'argentino si è scritto "in parte" solo perché manca ancora il timbro dell'ufficialità sulla sua assenza ma in realtà la cosa è pressoché scontata: si attende solo la certificazione odierna, spostando il ritorno al match di campionato contro il Parma. Diverso il discorso per il difensore olandese, che tornando oggi in gruppo a pieno regime dovrebbe strappare la convocazione. Gioco forza invece gli straordinari per Calhanoglu, mentre Barella - squalificato in campionato - riprende il suo posto dal primo minuto. Ballottaggio tra Frattesi e Mkhitaryan, ma all'armeno concediamo un leggero vantaggio. In difesa rientra Bastoni, tra i pali il partiere di coppa dovrebbe essere Martinez. Davanti, invece, si attende la chiamata per Correa, nell'ottica di una gestione oculata della fatica: Arnautovic ha speso molto contro l'Udinese, rimediando pure una botta, per cui il favorito al fianco di Thuram è il Tucu. A meno di sorprese che in attesa della conferenza di Inzaghi e dell'allenamento odierno restano per ora solo ipotesi.