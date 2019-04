Vertice di un'ora a Casa Milan tra Gattuso e la dirigenza: avanti assieme fino a fine stagione

29/04/2019

IL PUNTO SUL FUTURO DOPO TORINO

Cinque punti in sette partite e un'Europa fortemente a rischio. E soprattutto una squadra che si è persa e che il suo allenatore non riesce più a ritrovare. Parole di resa quelle pronunciate ieri sera da Gattuso, che come al solito si è preso sulle spalle tutte le responsabilità per una sconfitta pesante in un momento di crisi che più nera non si può. Impensabile due mesi fa, quando il Milan attuò il sorpasso sull'Inter prendendosi il terzo posto per poi imboccare la via della crisi proprio a seguito del derby perso coi cugini.



Bocche cucite ieri dopo il tracollo contro i granata di Mazzarri. A parlare è soltanto il tecnico. Nessuna dichiarazione post partita di Leonardo, come accaduto negli ultimi tempi. Le parole si consumano nello spogliatoio dell'Olimpico Grande Torino. Un faccia a faccia dirigenza-allenatore durato oltre un'ora che avrebbe così portato alla decisione - temporanea - di proseguire assieme sino a fine campionato.



Nessuna delle ipotesi per una sostituzione del tecnico rossonero è risultata percorribile (e realmente valida). Non quella dell'attuale tecnico della Primavera Federico Giunti, che sta lottando per non retrocedere, nel ruolo di traghettatore assieme a Leonardo. Neppure quella di Roberto Donadoni, non disposto ad accettare una panchina per un tempo così breve e in una situazione tanto delicata. In attesa dell'arrivo di una nuova guida per la prossima stagione, si prosegue dunque con Gattuso. Per quattro partite ancora. Salvo altri clamorosi tracolli. Poi verrà una nuova era: difficile sia quella di Sarri, si fanno i nomi di Giampaolo e Di Francesco.