Verso Sassuolo-Milan, invasione rossonera: Mapei Stadium sold out in 20 minuti

VERSO SASSUOLO-MILAN

Code ai botteghini e online: biglietti bruciati

Sarà invasione milanista a Reggio Emilia per la partita scudetto Sassuolo-Milan. Questa mattina lunghe code ai tabaccai del circuito vivaticket e online per accaparrarsi un biglietto: sold out raggiunto in meno di 20 minuti. Il Mapei Stadium sarà esaurito in ogni ordine di posto, 21mila persone, la maggior parte rossonere. Prezzi alle stelle, invece, sui canali secondari: sul portale Viagogo si parte da 1000 euro a biglietto. Sale la febbre per il match che può consegnare lo scudetto alla squadra di Pioli undici anni dopo l'ultima volta.

Praticamente impossibile prendere un biglietto con code di addirittura 90mila persone sul portale, mentre ogni tabaccaio di Milano, autorizzato alla vendita, aveva dalle 30 alle 40 persone in fila. Già alle 10:02, due minuti dopo l'apertura delle vendite, online su vivaticket è apparso questo messaggio: "Vista l'elevata domanda per questa partita e la scarsa disponibilità di posti, vi avvisiamo che l'evento potrebbe andare sold out velocemente". E così è stato, essere domenica alle 18 a Reggio Emilia sarà un privilegio per pochi fortunati, mentre il Milan non ha previsto maxischermi a Milano.