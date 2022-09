Verso Sampdoria-Milan, Pioli: "Dobbiamo fidarci di più di De Ketelaere"

VERSO SAMPDORIA-MILAN

Il tecnico rossonero parla alla vigilia del match del Ferraris: "Sarà complicata, sceglierò l'undici migliore"

© Getty Images Tre partite in trasferta stagionali e tre pareggi. Il Milan di Pioli ha costruito la propria forza sul rendimento esterno in passato, ma in questo campionato sono arrivati i mezzi passi falsi contro Atalanta e Sassuolo. Tra un impegno di Champions League e l'altro c'è la sfida di Genova contro la Sampdoria di Giampaolo da affrontare tra turnover e ambizioni.

LE PAROLE IN CONFERENZA

Sarà dura contro la Sampdoria al Ferraris?

Un avversario solido e motivato, con una identità precisa. Arriva da una sconfitta che gli porterà determinazione e sappiamo cosa ci aspetta.

Le avversarie hanno cambiato modo di affrontarvi?

Non si può tirare un bilancio tra casa e trasferta. Conta la nostra prestazione e a parte Bergamo dove abbiamo fatto bene, invece contro Sassuolo e Salisburgo potevamo fare meglio dal punto di vista tecnico.

Giocherà Origi dal primo minuto?

Penso di sì. Sta meglio e ha avuto minutaggio per migliorare la condizione. Ha bisogno di giocare ed è un ottimo giocatore.

Dest può giocare anche a sinistra?

Lo conoscevo già perché lo seguivamo da tempo. Ho trovato caratteristiche che mi aspettavo, ma l'ho trovato più attento in fase difensiva di quanto pensassi. Deve fare di più con la palla perché ha grande qualità e in fase offensiva può ribaltare l'azione e saltare l'uomo. Può giocare anche a sinistra, ma abbiamo anche altre soluzioni. Ai nuovi arrivati va dato tempo, ma Dest è sicuramente già pronto.

Ti aspetti di più da De Ketelaere e Diaz sulla trequarti?

Anche Adli è un trequartista. Abbiamo più soluzioni da sfruttare. De Ketelaere si sta inserendo bene e sta facendo quello che gli chiedo, ma gli serve tempo. Lo vedo in crescita e sereno. Diaz ha caratteristiche particolari e io ci conto sicuramente.

Il turnover è indispensabile?

Per me non sono solo gli 11 giocatori. Ho un gruppo di giocatori forti e abbiamo un'identità precisa. In allenamento tutti danno il massimo e per me gli 11 di partenza sono sempre i migliori per la partita che affronto, ma non avremo mai la controprova. Non faccio rotazioni per coinvolgere tutti a prescindere, ma per vincere le partite.

Diaz soffre la concorrenza di De Ketelaere?

Se giochi nel Milan devi accettare e devi pretendere la concorrenza perché per tornare a certi livelli e vincere non possiamo pretendere di avere 11 titolari e altri giocatori sotto gli altri. Non penso che stia soffrendo la concorrenza, ma nel caso non andrebbe bene. C'è concorrenza e unione nel nostro gruppo e sarà così per tutto l'anno ed è sempre stato così. Un allenatore parte sempre con una formazione ideale, poi sta ai giocatori fargli cambiare idea. Non ho giocatori demotivati e stanno lavorando bene.

Rebic come sta e quando torna?

Rebic ha un dolore forte alla schiena e sta facendo di tutto per tornare.

C'è un motivo per cui Adli ha poco spazio?

Toccherà anche a lui. Sicuramente ha talento e prospettiva, mi aspetto tanto da lui ma anche dai compagni, poi devo fare delle scelte. Quando lo riterrò opportuno lo schiererò.

Quattro partite su sei le avete iniziate in svantaggio: come si lavora su questo?

L'unico approccio sbagliato è stato quello con l'Udinese, non penso sia quello il problema ma è un dato che bisogna invertire. Non subire lo svantaggio aiuta, ma c'è da sottolineare il carattere e la consapevolezza della squadra che continua a creare per ribaltare la partita.

Cercate un filotto di vittorie come quello del finale di stagione scorsa?

Noi vogliamo vincerle tutte e le prepariamo così. Se vogliamo stare in alto di partite da vincere ce ne servono tante. Stiamo facendo bene, ma in alcune situazioni dobbiamo crescere.

Adli e Diaz possono giocare insieme anche in un altro modulo?

In questo momento no, non l'ho mai provato.

In cosa è migliorato Pobega e in cosa deve migliorare?

Mi è piaciuto come è entrato a Salisburgo con vigore e forza. Può essere più preciso al tiro e le sue prestazioni sono in crescita.

Saelemaekers parte dal primo minuto?

Non do la formazione, ma sicuramente ha giocato bene a Salisburgo. Non ha forzato le situazioni dove non doveva farlo e al contrario lo ha fatto quando poteva. A Salisburgo abbiamo fatto abbastanza bene, ma con la Samp proveremo a fare meglio.

Cos'ha visto fin qui da De Ketelaere?

Credo che possiamo cercarlo un po' di più perché ha qualità e forza fisica per sopportare la pressione avversaria. Dobbiamo fidarci di più delle sue qualità, mentre lui deve capire ancora meglio quando raccordare il gioco e quando invece andare in profondità perché sa fare entrambe le cose e a noi servono.

A De Ketelaere serve giocare un po' di più?

Io non faccio giocare un giocatore per dargli minutaggio e basta. Io scelgo i giocatori per vincere e se partirà dall'inizio è per vincere, non per farlo inserire al meglio. Ovvio che più gioca meglio conoscerà i compagni, ma il mio obiettivo è vincere la partita.

La fase difensiva la sta preoccupando?

A volte abbiamo fatto qualche errore e abbiamo subito qualche gol di troppo. Serve un atteggiamento da parte di tutta la squadra da migliorare. Ci sono situazioni che non mi stanno piacendo per intensità, concentrazione e comunicazione in fase difensiva.

Un trequartista muscolare aiutava a essere più compatti? Si rivedrà questa variabile?

Si può fare tutto per vincere le partite, anche cercando nuove strade. Difficile che le cose fatte bene l'anno scorso si possano ripetere quest'anno, perché ci conoscono meglio. Vero che abbiamo preso qualche gol in più, ma l'equilibrio non è mancato. Non sempre prendi gol per colpa tua, ma anche per la qualità dell'avversario.

Qual è la differenza di quest'anno rispetto alle sue due stagioni precedenti?

Adesso ci possiamo dedicare di più ai dettagli che possono fare la differenza perché il grosso lo abbiamo già fatto in passato.

Come si risolve il problema dei corner?

Dobbiamo farli e sfruttarli meglio. Io, ma anche i giocatori, sanno che dobbiamo fare meglio. Ci stiamo lavorando e mi auguro di vedere dei miglioramenti perché è uno dei particolari in cui dobbiamo migliorare. E' diventata una priorità e ci stiamo lavorando di più.